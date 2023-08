Was die Volkshochschule in Olbernhau in den Ferien so attraktiv macht

In mehr als 30 Jahren wurden in der Ferienakademie rund 200 verschiedene Kurse angeboten. Köstliche Düfte waberten am letzten Tag der Sommerferien in diesem Jahr durchs Haus.

Wer am letzten Tag der Sommerferien die Volkshochschule (VHS) in Olbernhau betrat, wurde von lachenden Kindern und köstlichen Düften empfangen. In den Kursen der Ferienakademie der VHS fanden die abschließenden Arbeiten der Kurswoche statt. Es wurden T-Shirts bedruckt, Lieder geübt und Essen gekocht. In sieben Kursen konnten Kinder eine Woche...