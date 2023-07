Zwei Leichtverletzte bei Unfall in Forchheim

Zwei Leichtverletzte hat am Freitag ein Unfall in Forchheim gefordert. Laut Polizei war eine 29-Jährige mit ihrem Opel gegen 17.25 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Pockau unterwegs. Dabei fuhr sie auf einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Ssangyong (Fahrer: 41) auf. Bei dem Zusammenstoß wurden die Opel-Fahrerin sowie der 13-jährige...