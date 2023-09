311. Kirmes in Crandorf: Zum Programm gehören Kinderfest und Gottesdienst, Musik und Sport

Der Reigen der Kirchweihfeste in der Region setzt sich fort. Auch in Crandorf dürfte das am Wochenende auf breites Interesse stoßen – dank des bunt gemischten Veranstaltungsangebots.

Das 311. Kirchweihfest der Pfarrkirche zu Crandorf ist am Wochenende Anlass für mehrere Veranstaltungen. Darauf freuen sich die Mitglieder der Kirchgemeinde und auch weitere Einwohner und Gäste der zu Schwarzenberg gehörenden Ortschaft, zumal das Programm der Kirmes bunt gemischt ist und so auf breites Interesse stoßen dürfte.