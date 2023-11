Duo aus den Niederlanden sorgt mit Country- und Folkmusik für Lagerfeuerromantik im Erzgebirge

Sie sind Stammgäste in Tellerhäuser, auch wenn ihr bisher letzter Auftritt schon fünf Jahre her ist. Am 11. November sind Ad Vanderveen und Kersten de Ligny wieder live im Dorfhaus zu erleben.

Vier Termine stehen im November auf dem Tourplan von Ad Vanderveen. Einer führt den für County- und Folkmusik bekannten Sänger und Musiker aus den Niederlanden mit seiner Partnerin Kersten de Ligny am 11. November nach Tellerhäuser. „Ad hat sich wohl verliebt ins Erzgebirge, in unseren kleinen Ort, in das Publikum hier. Er kommt ja nicht...