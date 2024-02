Tellerhäuser: Verein reagiert auf Tauwetter und lädt zum Wandern statt Rodeln im Fackelschein ein

Am Rodelhang in Tellerhäuser sollte es am Mittwochabend lustig zu gehen. Doch es fehlt der Schnee. Den Heimat- und Sportverein haut das aber nicht um.

Frau Holle und Väterchen Frost spielen nicht mit: Der Heimat- und Sportverein (HSV) Tellerhäuser muss den für Mittwoch, 14. Februar, geplanten Rodelabend im Fackelschein absagen. „Wir bieten Urlaubern und Einheimischen an dem Tag aber eine Alternative an: eine Fackelwanderung durch Tellerhäuser", sagt der Vereinsvorsitzende Knut Scheiter.