Fackelwanderung im Erzgebirge: Verein aus Tellerhäuser erwartet viele Urlauber und Einheimische

Der Winter schwächelt selbst in einer Gegend mit 920 Meter Höhenlage. Aber das Dorf Tellerhäuser zu Fuß zu umrunden, das geht – am Mittwoch ab 18 Uhr.

Auf dem Parkplatz gegenüber dem Rodelhang an der Oberwiesenthaler Straße in Tellerhäuser trifft sich am Mittwochabend eine bunt gemischte Schar. Was lockt Alt und Jung dorthin? Der Heimat- und Sportverein Tellerhäuser veranstaltet eine Fackelwanderung. 18 Uhr geht’s los. „Wir wollen in den Winterferien wieder etwas Touristisches für...