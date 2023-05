Ein Wochenende für Fans PS-starker Zugmaschinen: Truck-Erz-Festival erlebt in Markersbach Premiere

Vom 26. bis 28. Mai gibt es am Oberbecken in Markersbach was zu sehen und was zu hören: Trucks in verschiedensten technischen und optischen Ausführungen. Das Festival hält Angebote für Jung und Alt bereit.

125 Lkw sind für das 1. Truck-Erz-Festival vom 26. bis 28. Mai am Oberbecken in Markersbach angemeldet. Veranstalter Extrem Point hat ein Programm organisiert, das die Herzen der Fans PS-starker Zugmaschinen höher schlagen lässt. Der Freitag als Lkw-Anreisetag klingt ab 20 Uhr bei einer 80er-Jahre-Party mit DJ Tatch me im Festzelt aus.