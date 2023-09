Erlabrunn: Hospizspendenlauf diesmal mit Kommissar aus dem Erzgebirgskrimi

Unter dem Motto „Nicht nur laufen, sondern laufend helfen“ startet am 10. September im Garten der Kliniken Erlabrunn ein Spendenlauf. Diesmal mit prominenter Unterstützung von Schauspieler Kai Scheve.

Vor einem Kriminalkommissar weg laufen, das steht in so manchem Drehbuch. Aber gemeinsam mit einem Kriminalkommissar einige Runden zu drehen und dabei auch noch Gutes tun, das können nur die Teilnehmer des diesjährigen Hospiz-Spendenlaufes in den Kliniken Erlabrunn.