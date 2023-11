Erste Fäden laufen zusammen: Schwarzenberg bereitet sich auf Klöppelspitzen-Kongress vor

Vom 5. bis 7. April 2024 werden rund 4000 Gäste aus ganz Deutschland in der Perle des Erzgebirges erwartet. Sie eint das Interesse an einer besonders filigranen Handarbeitstechnik.

Im Flur der Volkskunstschule des Erzgebirgskreises in Schloss Schwarzenberg gibt es eine kleine, galerieartige Ausstellung. Ausgewählte Exponate informieren über die Geschichte der Klöppelschule Schwarzenberg, in der seit 200 Jahren geklöppelt wird. Nächstes Jahr kommt ein weiteres Kapitel – und so vielleicht das eine oder andere Foto oder...