Erzgebirge: Straßensperrung sorgt für viel Verkehr und Ärger

In Johanngeorgenstadt ist eine Straße dicht. Statt die offizielle Umleitung zu nutzen, kürzen Autofahrer illegal über einen Nebenweg ab. Die Polizei kennt das Problem. Das könnte noch dieses Jahr gelöst sein.

Eine monatelange Straßensperrung in Johanngeorgenstadt wird wohl noch in diesem Jahr beendet. Wie das Landratsamt im Erzgebirgskreis mitteilt, könne ein einsturzgefährdetes Gebäude auf der Karlsbader Straße in der Altstadt abgerissen werden.