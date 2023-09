Flüssige Bronze fließt für Friedensglocke auf dem Fichtelberg

Am 15. September, 15 Uhr in der Glockengießerei Grassmayr in Innsbruck ist sie in die Form gegossen worden, die flüssige Bronze für die neue Friedensglocke auf dem Fichtelberg.

Nicht nur für die Männer der Glockengussfirma Grassmayr in Innsbruck war dies ein schweißtreibender Moment, als sie am Freitagnachmittag, punkt 15 Uhr, die 1150 Grad heiße Bronze in die Form für die neue Friedensglocke füllten. Auch die beiden Initiatoren und Organisatoren der Aktion, Gerd Schlesinger und Jörg Eller aus Schwarzenberg,... Nicht nur für die Männer der Glockengussfirma Grassmayr in Innsbruck war dies ein schweißtreibender Moment, als sie am Freitagnachmittag, punkt 15 Uhr, die 1150 Grad heiße Bronze in die Form für die neue Friedensglocke füllten. Auch die beiden Initiatoren und Organisatoren der Aktion, Gerd Schlesinger und Jörg Eller aus Schwarzenberg,...