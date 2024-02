Nach fast 300 Jahren kehrt der Luchs zurück ins Erzgebirge

In Sachsen beginnt jetzt die dauerhafte Wiederansiedlung der Raubkatze. Bei der Auswilderung im Forstrevier Eibenstock spielt auch Chemnitz eine Rolle.

Im tiefen Wald bei Hinterhermsdorf im Elbsandsteingebirge liegt ein Sandsteinblock, in den das Relief einer Raubkatze gehauen wurde. Ein verwitterter Text erinnert daran, dass hier an der böhmischen Grenze im Jahr 1743 der königliche Förster einen Luchs erlegte. Es war der letzte dokumentierte Abschuss. Der Luchs war damit in Sachsen...