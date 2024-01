Nach Plattenbau-Abriss in Schwarzenberg: Straße, Gehweg und Parkplatz werden angepasst

Im Stadtteil Sonnenleithe wurden schon mehrere nicht mehr benötigte große Wohnblocks abgebrochen. Die Flächen werden renaturiert, jetzt in einem Teilbereich der Straße Am Wäldchen.

Der Schwarzenberger Stadtteil Sonnenleithe schrumpft. Nicht nur, was die Anzahl der Einwohner angeht. Mehrere Wohnblöcke der hauptsächlich in den 1980er-Jahren entstandenen Plattenbausiedlung wurden bereits abgerissen. Kein Bedarf mehr. Und so kam auf die Stadt auch die Aufgabe zu, Straßen, Wege und Stellflächen an die aktuelle Bebauung...