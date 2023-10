Neue Grenzkontrollen zu Tschechien: So läuft es in Johanngeorgenstadt

Seit dieser Woche gibt es in Sachsen wieder stationäre Kontrollen an der Grenze zu Tschechien. So auch in Johanngeorgenstadt. Wie Beamte der Bundespolizei dort prüfen.

Die Kelle geht hoch. Der Pkw aus Tschechien muss anhalten. Wie zuletzt während der Corona-Pandemie gibt es seit Dienstag in Sachsen wieder stationäre Grenzkontrollen. Auch in Johanngeorgenstadt. Dort überprüften Beamte der Bundespolizei unter anderem am Vormittag einige Einreisende.