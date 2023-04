Polarlichter über dem Erzgebirge - schön und selten

Schwarzenberg.

Für Fotoaufnahmen von faszinierenden Polarlichtern und einem beeindruckenden Lichtspektakel im Erzgebirge hat sich der Hobbyfotograf Olaf Wolfram aus Schwarzenberg wieder einmal die Nacht um die Ohren geschlagen. "Dass sie so deutlich und so schön zu sehen waren, ist wirklich selten", sagt der Schwarzenberger. Der Standort, den Wolfram für den Blick gen Norden wählte, sei der Emmlerweg zwischen Raschau und Scheibenberg. Der leuchtende Turm am Horizont sei demnach der Fernsehturm in Geyer, sagt er.