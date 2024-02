Porsche Werkzeugbau Schwarzenberg: „Hall of PWG“ am 6. Februar zum ersten Mal geöffnet

Im Museumsraum von Porsche werden 125 Jahre Werkzeugbau in Schwarzenberg reflektiert. Künftig soll dort einmal im Monat eine Stippvisite möglich sein.

125 Jahre Werkzeugbau in Schwarzenberg entdecken – das ist jetzt in der „Hall of PWG“, dem Museumsraum des Porsche-Werkzeugbaus, möglich. Am 6. Februar wird die Exposition erstmals für Besucher geöffnet. Sie können in die Firmengeschichte eintauchen, wichtige Etappen der Entwicklung nachvollziehen und mehr über die Erfolge und deren...