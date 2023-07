Rechtsextreme mobilisieren weiter gegen Flüchtlingsheim

Die Fronten verhärten sich weiter. Mehrere Hundert haben am Freitagabend in Grünhain-Beierfeld gegen die Pläne des Erzgebirgskreises demonstriert, in der ehemaligen Reha-Klinik an der Elterleiner Straße eine Flüchtlingsunterkunft einzurichten. Die Kundgebung war von der als rechtsextrem eingestuften Kleinstpartei „Freie Sachsen“ initiiert...