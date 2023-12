Regionale Wirtschaftsvertreter aus dem Erzgebirge verfassen Brandbrief an Habeck

Das Schreiben sei ein „unmissverständlicher Aufruf zur Rettung der Wirtschaft im Erzgebirgskreis“. So steht es über den Forderungen des Wirtschafts- und Gewerbevereins Region Schwarzenberg.

„Es geht nicht mehr. Wir müssen jetzt etwas tun. So kann es nicht weitergehen.“ Mit diesen Worten der Verzweiflung hat André Jungnickel, der Vorsitzende des Wirtschafts- und Gewerbevereins Region Schwarzenberg, schon vor einigen Wochen einen Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck angekündigt. Jetzt liegt das gut dreiseitige...