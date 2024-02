Habeck und die dicken Bretter: Woran das Handwerk krankt

In Leipzig diskutiert der Wirtschaftsminister mit Sachsens Ministerpräsidenten über die angespannte Lage im Handwerk. Leicht lässt sich das Ruder nicht herumreißen.

Nein, es waren keine guten Nachrichten, die Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) bei der Handwerksmesse in Leipzig am Mittwoch im Gepäck hatte. Nicht für die Handwerker, nicht für Deutschland. Die Wirtschaftsprognose für 2024 muss laut Bundeswirtschaftsminister deutlich gesenkt werden: Demnach soll die Wirtschaft in diesem Jahr lediglich um...