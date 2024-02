Sächsisches Rot-Kreuz-Museum Beierfeld: Selbst Sachsens DRK-Präsident zeigt sich beeindruckt

Aus einer kleinen Sammlung ist mit viel Enthusiasmus ein anerkanntes Museum geworden. Nicht nur viele Exponate lösen Erstaunen aus – die Einrichtung wird ehrenamtlich betrieben und geleitet.

Nun kennt auch der neue Präsident des DRK-Landesverbandes Sachsen das Sächsische Rot-Kreuz-Museum in Beierfeld. Der 2023 von der Landesversammlung gewählte Peter S. Kaul nutzte gemeinsam mit Erzgebirgslandrat Rico Anton die Gelegenheit zu einem ersten Besuch des Hauses an der August-Bebel-Straße 73. Und war beeindruckt. „Toll, was Sie hier...