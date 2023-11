Schwarzenberg: Gemeinsames Martinsfest für alle Kinder der Stadt in St. Georgen

Es ist wieder Zeit für die bunten Lampions und die Lieder zum Martinsfest. Die Kollekte des Festes geht erneut an die Aktion Kinderherzen.

Die Kirchgemeinden der Stadt Schwarzenberg laden am Samstag, 17 Uhr zu einer großen, gemeinsamen Martinsfeier in die St.-Georgen-Kirche ein. Danach führt der traditionelle Lampionumzug durch die Altstadt, angeführt von einer Reiterin hoch zu Ross. Zurück an Kirche, werden Martinshörnchen geteilt und für die Kinder gibt es Kinderpunsch. Am...