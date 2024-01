Schwarzenberg: „Kammer der Träume“ wieder geöffnet

In Schwarzenberg ein Faschingskostüm für Erwachsene zu kaufen, ist aussichtslos. Zum Glück gibt es den Kostümfundus in Regie des Heimatvereins Neuwelt. Was sich die Frauen wünschen würden, wenn sie zaubern könnten?

Die „Kammer der Träume“ hat wiederHochkonjunktur. Was etwas nach Zauberlehrling Harry Potter klingt, hat tatsächlich viel mit Fantasie zu tun, jedoch nichts mit Zauberei. Denn hinter dem Kostümfundus der Stadt Schwarzenberg, der in Regie des Heimatvereins Neuwelt wirkt, steckt viel Arbeit. Die „Kammer der Träume“ hat wiederHochkonjunktur. Was etwas nach Zauberlehrling Harry Potter klingt, hat tatsächlich viel mit Fantasie zu tun, jedoch nichts mit Zauberei. Denn hinter dem Kostümfundus der Stadt Schwarzenberg, der in Regie des Heimatvereins Neuwelt wirkt, steckt viel Arbeit.