Schwarzenberg saniert seinen Schrägaufzug: Anlage steht 2024 zweimal drei Wochen lang still

Im Oktober werden es 14 Jahre, dass ein Aufzug die Vor- und die Altstadt verbindet. Bei bisher 870.000 Fahrten legte die Kabinenbahn fast 42.000 Kilometer zurück. Nun ist eine Generalsanierung fällig.

Knapp 14 Jahre Betrieb bei Wind und Wetter hinterlassen ihre Spuren – an den äußeren Anlagen und auch innen an der Technik. Der Schrägaufzug, der in Schwarzenberg seit 2010 die Vor- und die Altstadt miteinander verbindet, wird in diesem Jahr zweimal für jeweils drei Wochen stillstehen. Keine Revision, keine Reparatur eines Einzelteils. Die...