Schwarzenberg: Stadtinfo soll in frühere Sparkassenfiliale ziehen – weitere Nutzung noch offen

Das viele Jahre von der Sparkasse genutzte Gebäude am Unteren Markt in Schwarzenberg ging 2022 in städtisches Eigentum über. Ist schon mehr passiert als das Verdecken von Werbe-Schriftzügen?

Beim geplanten Umbau der ehemaligen Sparkasse am Unteren Markt in Schwarzenberg konzentriert sich die Stadt als neue Eigentümerin der Immobilie zunächst auf das Erdgeschoss. „Dort soll unsere Stadtinformation einziehen, die bisher in einem Haus am Oberen Tor untergebracht ist", sagt Oberbürgermeister Ruben Gehart (CDU). „Das von uns...