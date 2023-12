Schwarzenberger Schnitzer sauer: Unbekannte brechen großen Nussknacker von Pyramide ab

Die an der Bahnhofstraße stehende Pyramide des Vereins ist von Vandalismus betroffen. Vereinsmitglieder ärgern sich und Passanten schütteln den Kopf, weil Hobby und Ehrenamt mit Füßen getreten werden.

Unbekannte haben sich am ersten Wochenende des Schwarzenberger Weihnachtsmarkts an der Pyramide des Schnitzvereins an der Bahnhofstraße zu schaffen gemacht und eine Figur abgebrochen. „Es muss in der Nacht zu Samstag passiert sein“, sagt Helmut Uhlig. Der Vereinsvorsitzende und seine Mitstreiter sind sauer, dass es immer wieder Menschen...