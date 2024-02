Spitzen-Hingucker im Erzgebirge: Geklöppelter Großschwibbogen soll Schwarzenberg schmücken

Vom 5. bis 7. April ist Schwarzenberg Gastgeber des 40. Deutschen Klöppelspitzenkongresses. An jenem Wochenende – und darüber hinaus – soll es eine außergewöhnliche Sehenswürdigkeit geben.

Das dürfte ein Hingucker und ein beliebtes Fotomotiv werden: Am Hammerweg in Schwarzenberg, am Fuße von Schloss und Kirche, wird voraussichtlich Ende März eine ganz besondere Sehenswürdigkeit eingeweiht – ein Großschwibbogen mit geklöppeltem Motiv. Er soll die Schwarzenberger Wahrzeichen Schloss und Kirche zeigen. Und jeder, der diesen...