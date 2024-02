Stadtschule Schwarzenberg zeigt, was Mädchen und Jungen dort erwartet

Die Bildungseinrichtung in der Altstadt öffnet am 2. Februar ab 16 Uhr ihre Türen und lädt interessierte Viertklässler und deren Eltern ein.

Es ist wieder an der Zeit, dass sich die Viertklässler aus den Grundschulen der Region für einen weiterführenden Bildungsweg entscheiden müssen. Deshalb laden in diesen Tagen viele Oberschulen und Gymnasien zu Tagen der offenen Tür ein. So auch die Stadtschule Schwarzenberg, zu der sich am Freitag von 16 bis 18 Uhr die Türen für...