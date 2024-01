Tödlicher Unfall im Erzgebirge: Auto prallt gegen Baum – Fahrer stirbt

Ein schwerer Verkehrsunfall ist am Dienstag im Westerzgebirge passiert. Für Feuerwehr und Rettungsdienst wurde es ein dramatischer Einsatz. Denn der 43-Jährige am Steuer war einer von ihnen.

Ein tödlicher Unfall hat sich am Dienstag gegen 13.40 Uhr auf der Pöhlaer Straße in Rittersgrün ereignet. Wie die Polizei berichtet, geriet ein aus Richtung Pöhla kommender Peugeot ausgangs einer Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, kam dann nach links, drehte sich und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer (43) wurde dabei so...