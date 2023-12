Über den Wandel eines Möbelhauses zur Erlebniswerkstatt in Langenberg

Das 24-köpfige Team um Hotelchef Heiko Schmidt in Waschleithe hat es geschafft: Zum dritten Mal in Folge sind sie von ihren Gästen mit Bestnoten bedacht worden und somit auf Platz 1 eines Ranking der beliebtesten Hotels in Sachsen gelandet. Nun machen sie sich selbst und den Gästen ein Geschenk.