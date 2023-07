Umweltbildungsstätte Bunte Teiche in Schwarzenberg: Naturfreunde hoffen auf mehr Interesse von Schulen und Kindertagesstätten

Eine grüne Oase ist das Gelände um die Bunten Teiche am Rande von Schwarzenberg-Heide. Der 2013 gegründete Verein Pro Natur Westerzgebirge hat dieses kommunale Areal in Pflege. „Hier könnten Kinder und Jugendliche die Vielfalt und Lebenskraft der Natur erleben. Leider ist das Interesse noch nicht so, wie wir uns das erhoffen“, sagt...