Unbekannter beraubt Tankstelle in Schwarzenberg

Nach einem Raub in einer Tankstelle im Schwarzenberger Ortsteil Sachsenfeld sucht die Polizei nach einem etwa 1,80 Meter großen Mann.

Ein Unbekannter hat in Schwarzenberg die Mitarbeiterin einer Tankstelle bedroht und so Bargeld erbeutet. Laut Polizei hatte der Unbekannte am Montagmittag den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Straße der Einheit betreten. Dann bedrohte er eine 21-jährige Angestellte und verlangte Bargeld. Die Mitarbeiterin übergab mehrere hundert Euro. Im...