25-jähriger Pkw-Fahrer muss zwischen Geyer und Zwönitz überholendem Auto ausweichen - Fahrzeug landet im Graben

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls, der sich am Donnerstagmorgen gegen 6.10 Uhr ereignet hat.

Zwönitz.

Einem 25-Jährigen, der am Donnerstag gegen 6.10 Uhr mit einem Audi auf der Geyerschen Straße (S 260) aus Richtung Geyer in Richtung Zwönitz unterwegs war, kam kurz vor dem Verbindungsweg zwischen S 258 und S 260 ein unbekannter Pkw entgegen, der einen Linienbus überholte. Der Audi-Fahrer bremste und wich nach rechts aus. Das Auto kam von der Straße ab und landete im Graben. Der 25-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Am Audi entstand Schaden von etwa 5000 Euro. Bei dem unbekannten Auto soll es sich um einen dunkelfarbenen Audi mit Fürther Kennzeichen (FÜ-…) handeln. Hinweise zum Unfall sowie zum unbekannten, in Richtung Geyer fahrenden Pkw nimmt das Polizeirevier Stollberg unter der Telefonnummer 037296 900 entgegen. (mb)