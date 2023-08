80 Bulldogs und insgesamt fast 200 Maschinen zum Treffen in Niederwürschnitz

Veranstaltender Verein zufrieden: 6. Lanz Bulldog-, Schlepper- und Nutzfahrzeugetreffen wieder mit großer Resonanz.

An der Alten Ziegelei in Niederwürschnitz ist am Samstag beim 6. Lanz Bulldog-, Schlepper- und Nutzfahrzeugetreffen viel Technik zu sehen gewesen. Vereinsvorsitzender Marcus Ehnert von den Oldtimer- und Schlepperfreunden Erzgebirge freute sich über die Resonanz: „80 Bulldogs und insgesamt fast 200 Maschinen waren auf dem Platz – mehr als...