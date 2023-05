Am Auerbacher Tischel wird am Pfingstsonntag wieder gefeiert

Der Heimatverein Auerbach veranstaltet am Pfingstsonntag von 8 bis 12 Uhr das traditionelle Tischelfest - dieses erlebt in diesem Jahr seine 44. Auflage. "Dabei dürfen sich Ausflügler wieder auf Speis und Trank im Abtwald freuen", so Dieter Herold vom Organisationsteam. "Es gibt auch ein Jubiläum. Die Bergkapelle Thum spielt zum 40. Mal am Tischel...