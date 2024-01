Baustart für umstrittene Kläranlage im Erzgebirge

Die Wasserwerke Westerzgebirge wollen in dieser Woche mit dem Errichten einer neuen Kläranlage in Seifersdorf beginnen. Anwohner waren der Millioneninvestition skeptisch begegnet. Wie geht es weiter?

Die Arbeiten zum Bau einer neuen Kläranlage am Ende der Unteren Dorfstraße in Seifersdorf sollen in dieser Woche beginnen. Das hat Frank Kippig, der Geschäftsführer der Wasserwerke Westerzgebirge, gegenüber „Freie Presse“ bestätigt. Zu Beginn des Jahres habe man vom Landratsamt des Erzgebirgskreises die notwendige wasserrechtliche...