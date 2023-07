Bei Frontalkollision in Pfaffenhain wurden zwei Personen schwer verletzt

Bei einem Unfall am frühen Montagmorgen gegen 5.45 Uhr in Pfaffenhain sind zwei Personen schwer verletzt worden. Eine 21-Jährige, die mit einem Pkw Citroën auf der Seifersdorfer Straße von Pfaffenhain kommend in Richtung Seifersdorf unterwegs war, verlor in einer Kurve aus noch zu klärenden Umständen die Kontrolle über das Auto, das aus...