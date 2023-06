Bei Pedalrittern ist Geduld gefragt: Der lange Weg zum Radweg zwischen Lugau und Oelsnitz

Man könnte meinen, gleich geht es los mit dem Radwegbau an der B 180 in Lugau in Richtung Oelsnitz. Aber noch sind einige Hürden an den Schreibtischen zu nehmen, ehe die Bagger anrollen können. Dass man hier 2025 radeln kann, ist zwar nicht ausgeschlossen, aber auch nicht mehr sicher. Foto: Georg Dostmann