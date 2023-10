Bergbaumuseum Oelsnitz: Als ein Bergmann 387 Prozent der Tagesnorm erfüllte

Sie wirft nach wie vor Fragen auf: Adolf Henneckes „Hochleistungsschicht“ im Jahr 1948. Am 13. Oktober lädt das Bergbaumuseum zu einem Vortrag ein.

Am 13. Oktober hat eine besondere und umstrittene Höchstleistung ihr Jubiläum. Am Freitag in der nächsten Woche soll der Bergmann Adolf Hennecke vor 75 Jahren, 1948, in einer Sonderschicht 387 Prozent der Tagesnorm erfüllt haben. Im Karl-Liebknecht-Schacht soll er 24,4 Kubikmeter Steinkohle gefördert haben. „Noch heute gibt es ungeklärte...