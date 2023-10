Das hippste Lokal im Erzgebirge? Streetfood-Gastronomen eröffnen das „Versalat“

In der Stollberger Herrenstraße öffnet am Wochenende ein neuer Laden, den man so eher in angesagten Vierteln von Leipzig oder Dresden vermuten würde. Das liegt längst nicht nur an der Speisekarte.

Lebensgefühl und Feiern sind keine Sache des Alters. Ein Herr älteren Semesters lunzt durch eine Scheibe des „Versalat", öffnet die Tür des neuen Ladens in der Herrenstraße. Für die Eröffnungsparty am Samstag möchte er einen Tisch reservieren. „Meine Kinder kommen mit ihrem Nachwuchs extra aus Berlin her - ich habe ihnen erzählt,...