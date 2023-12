Das läuft im Dezember im Clubkino in Stollberg

Im Dürer wird an einem Wochenende wieder der Beamer angeworfen. Diese Filme sind diesmal zu sehen.

Auch in diesem Monat gibt es wieder ein Kino-Wochenende in Stollberg. Im Dürer werden vom 15. bis zum 17. Dezember in Kooperation mit dem Metropol sechs Vorführungen zu erleben sein. Los geht es am Freitag, 17.30 Uhr, mit dem Familienfilm „Elise und das vergessene Weihnachtsfest“. 20 Uhr folgt „Sorry Genosse“ (ab 6 Jahren), die...