DSDS-Star Anna-Maria Zimmermann singt bei Zwönitzer Kirmes

Drei Tage feiern die Zwönitzer: Bike-Show, Wettbewerbe, Markttreiben, Rock‘n’Roll, der Sandmann, ein Festumzug und sogar ein Schlagerstar locken in die Innenstadt.

Drei tolle Tage stehen ab Freitag in Zwönitz an - in der Innenstadt wird, organisiert vom Zwönitzer Gewerbe- und Verkehrsverein, die Kirmes gefeiert. Am Sonntag ab 18 Uhr steht sogar Schlagerstar Anna-Maria Zimmermann auf der Marktbühne. Die 34-Jährige wurde bei der dritten Staffel von Deutschland sucht den Superstar (DSDS) bekannt.