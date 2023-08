Erstklässler in Stollberg üben das Fahren mit dem Bus: Undine stürzt beim Bremsmanöver

Am Donnerstag hat die sogenannte Busschule für Grundschüler in Stollberg begonnen. Dummy Undine veranschaulichte, was beim Busfahren passieren kann und wie man bei einem Bremsmanöver gesichert ist.

Falk Strunz (53) hat einen blauen Schulranzen mit weißen Pferden dabei. Den schnallt er der Erstklässlerin Alessia um. Sie soll sich an der Bushaltestelle mit dem Rücken zur Straße stellen und sich mit Pepe, ebenfalls ein Erstklässler aus der Grundschule „Albrecht Dürer“ in Stollberg, unterhalten. Der Schulranzen würde, wenn dies nicht... Falk Strunz (53) hat einen blauen Schulranzen mit weißen Pferden dabei. Den schnallt er der Erstklässlerin Alessia um. Sie soll sich an der Bushaltestelle mit dem Rücken zur Straße stellen und sich mit Pepe, ebenfalls ein Erstklässler aus der Grundschule „Albrecht Dürer“ in Stollberg, unterhalten. Der Schulranzen würde, wenn dies nicht...