Erzgebirge: Wenn eine Schau über den Tod positive Impulse gibt

Düster mutet es an, das Motiv der neuen Ausstellung im Oelsnitzer Hartmann-Haus. Doch in „Totentanz“ stecken auch Farben – und für manchen am Ende sogar motivierende Gedanken.

Nachrichten, Spielfilme, Krimis: Der Tod, sagt Matthias Häschel, ist überall präsent, doch viele schieben das Thema gerne von sich. Er muss es wissen, denn der 56-Jährige hat als Friedhofsmeister beruflich mit dem Tod zu tun. Er ist es auch, der die Ausstellung im Hartmann-Haus „Totentanz – memento mori" anregte, die diesen Freitag...