Fachleute schätzen in Oelsnitz Wert von Münzen

Der Numismatische Verein Stollberg lädt am Wochenende zu einer Veranstaltung. Bei einem Vortrag geht es um eine schillernde historische Persönlichkeit.

Was ist meine Münze wert? Eine Beratung zu Fragen wie dieser bietet der Numismatische Verein Stollberg am Samstag in Oelsnitz. Das teilte Vereinschef Lothar Pfüller mit. Auch können Medaillen, Geldscheine, Orden, Ehrenzeichen oder Ansichtskarten mitgebracht werden. Tipps können sich Interessierte holen zur Auswahl eines Sammelgebietes, zum...