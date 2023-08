Feuerwehr will mit Oelsnitzern ins Gespräch kommen

Die Kameraden möchten ein neues Veranstaltungsformat etablieren: den „Feuerabend“. Damit verfolgen sie mehrere Ziele.

Mit dem „Feuerabend“ will die Oelsnitzer Feuerwehr eine neue Veranstaltungsreihe in lockerer Atmosphäre starten. „Dabei stellen wir bürgernah aktuelle Themen rund um unser breites Aufgabenspektrum in den Mittelpunkt“, heißt es von den Organisatoren. Konkret soll es etwa um Berührungsängste beim Einsatz von Feuerlöschern, den Ablauf...