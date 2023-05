Gornsdorfer Grundschüler können ab neuem Schuljahr endlich im Dorfgemeinschaftshaus essen

Gute Nachricht für die Grundschüler in Gornsdorf. Bald können sie in neuen Räumen im neuen Dorfgemeinschaftshaus essen. "Gleich nach den Sommerferien geht es los", so Marcel Kis vom Gornsdorfer Eigenbetrieb zum jüngsten Gemeinderat. Die Decken sind im Erdgeschoss drin, die Wände, die Installation wird bald gemacht. "Die Schulküche ist bereits da....