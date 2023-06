Hier findet das große Mitmach-Festival des Erzgebirges statt

Knapp 20 Aussteller zeigen in Zwönitz, was mit Technik und tollen Ideen alles möglich ist. Auch Freunde des ehemaligen VEB Messgerätewerk kommen am Samstag auf ihre Kosten.

Das Areal des zukünftigen Gründer- und Innovationszentrums „Buntspeicher" in Zwönitz verwandelt sich am Samstag, ab 10 Uhr, zum Schauplatz eines großen Mitmachfestes für Jung und Alt. Beim dem Makerfestival Erzgebirge kommen Macherinnen und Macher zusammen und vermitteln ihr Wissen mit Leidenschaft und ganz praktisch.