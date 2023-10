Im Gespräche mit Prominenten: Erzgebirger treffen auf Bundeskanzler und Bundespräsident

Zum großen Festakt anlässlich der Deutschen Einheit in Hamburg sind verdienstvolle Ehrenamtler eingeladen gewesen. Darunter: zwei Erzgebirger. Worüber sie mit dem Kanzler sprachen.

Er habe was von einem Hochschulprofessor an sich. Ruhig, nachdenklich, besonnen. So jedenfalls haben Silvio Uhlig und seine Frau Lesia Sherbii den Bundeskanzler in Erinnerung. Die beiden Auerbacher gehörten zu den insgesamt 160 Ehrenamtlern aus ganz Deutschland, die für ihr Engagement in unterschiedlichen Bereichen zum diesjährigen Festakt...