Johanniter eröffnen in Oelsnitz neuen Pflegedienst-Standort

Die Johanniter Unfallhilfe ist nun auch in der Pflockenstraße zu finden. In den bisherigen Räumen stieß sie an ihre Grenzen.

Der Kreisverband Erzgebirge der Johanniter Unfallhilfe ist mit Beginn des neuen Jahres mit einem zweiten Pflegedienst-Standort in Neuoelsnitz in der Pflockenstraße gestartet. In Oelsnitz gibt es bereits seit 1991 einen ambulanten Pflegedienst der Johanniter in der Oberen Hauptstraße. Für eine räumliche Erweiterung hat man sich entschlossen, da...