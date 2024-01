Mutti-Touren, Medizin und eine Spezialaufgabe: Ein Tag in der Pflegestation Neuoelsnitz

Madeleine Reichel tauscht die ambulante Pflege gegen die Leitung einer neuen Pflegestation. Doch wie begegnen die Johanniter im Kreis aktuellen Herausforderungen? Und was verdient eine Pflegeschwester?

13 Jahre ist Madeleine Reichel in der ambulanten Pflege auf Tour gewesen. Ein harter Job mit Zeitdruck, aber ein erfüllender. „Man spürt viel Dankbarkeit bei den Patienten“, sagt die 39-Jährige. Doch seit Kurzem ist sie in eine andere Rolle geschlüpft. Reichel leitet die neue Pflegestation der Johanniter in Neuoelsnitz. Gleich gegenüber...